Vorfall in Stuttgart

Betrunkener "Cowboy" löst Polizeieinsatz aus

06.03.2019, 09:01 Uhr | dpa

Ein rauchender Cowboy: In Stuttgart war die vermeintliche Waffe eines Kostümierten täuschend echt. (Quelle: Westend61/Symbolbild/imago)

Am Fastnachtsdienstag betritt ein als Cowboy kostümierter Mann ein Lokal in Stuttgart. Ein besorgter Gast alarmiert die Polizei, die ihn vorläufig festnimmt.

Als Cowboy verkleidet hat ein Mann in Stuttgart einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 51-Jährige erschien am Fastnachtsdienstag betrunken mit einer Revolverattrappe in einer Gaststätte, wie die Polizei mitteilte.



Ein erschrockener Gast rief die Polizei, die den 51-Jährigen vorläufig festnahm. Eine Überprüfung des vermeintlichen Revolvers gab Entwarnung.





Gegen den stilechten Cowboy-Darsteller wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.