Verfolgungsjagd und Angriff

Mann sticht nach Verkehrsunfall auf Kontrahenten ein

22.03.2019, 11:05 Uhr | dpa

Als ein Mann in Hessen Fahrerflucht begeht, verfolgt ihn der andere Unfallbeteiligte und zückt das Taschenmesser. Der Flüchtige musste im Krankenhaus versorgt werden.

Ein 53 Jahre alter Mann hat nach einem Verkehrsunfall in der Nähe von Frankfurt am Main auf einen anderen Unfallbeteiligten eingestochen. Der 33-Jährige sei zunächst einfach vom Unfallort weggefahren und dann nach kurzer Verfolgung in Mörfelden-Walldorf in Hessen von seinem Kontrahenten zur Rede gestellt worden, teilte die Polizei in der Nacht mit.





Es kam zum Streit, "in dessen Verlauf der 53-Jährige mit einem Taschenmesser auf den 33-Jährigen einstach". Nachdem der Jüngere im Krankenhaus versorgt worden war, entließ er sich selbst. Der andere Mann wurde zunächst festgenommen, am späten Abend aber wieder freigelassen.