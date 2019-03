Drei Millionen Euro wert

LKA findet 87 Kilo Kokain in Bananenkisten

27.03.2019, 17:27 Uhr | dpa

Die Behörden haben mehr als 80 Kilogramm Kokain in Bananenkisten aus Lateinamerika sichergestellt. Die Früchte sollten an deutsche Supermärkte geliefert werden.

Das Hessische Landeskriminalamt hat in Bananenlieferungen an mehrere Supermärkte im Rhein-Main-Gebiet 87 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das Rauschgift hat einen Marktwert von über drei Millionen Euro, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte.



In fünf Filialen eines Einzelhandelsunternehmens war vergangene Woche in den Bananenkisten neben den Früchten auch Kokain gefunden worden.







Nach ersten Erkenntnissen kam die getarnte Rauschgiftlieferung auf dem Seeweg aus Lateinamerika zunächst nach Hamburg und von dort in Reifehallen im Bundesgebiet. Die Ermittlungen dauern noch an. Schon Mitte des vergangenen Jahres hatten Fahnder von Polizei und Zoll in Bayern 950 Kilogramm Kokain sichergestellt, die ebenfalls in Bananenkisten versteckt waren.