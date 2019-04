Schwer verletzt

Schlafender Obdachloser in Berlin mit Knüppeln verprügelt

02.04.2019, 14:58 Uhr | AFP

Unbekannte haben in Berlin einen schlafenden Obdachlosen attackiert und den Rucksack des Mannes in die Spree geworfen. Der 38-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In Berlin ist ein schlafender Obdachloser mit Knüppeln verprügelt worden. Unbekannte griffen den 38-Jährigen im Stadtteil Mitte am Reichstagsufer in der Nacht an, wie die Polizei mitteilte. Vor ihrer Flucht warfen sie demnach den Rucksack des Manns in die Spree.





Am nahen S-Bahnhof Friedrichstraße habe der Verletzte Bundespolizisten alarmiert. Der Mann kam den Angaben zufolge mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.