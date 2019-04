Zahlreiche Frauen belästigt

Polizei in Frankfurt sucht Exhibitionisten

08.04.2019, 18:33 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens: In Frankfurt sucht die Polizei nach einem Exhibitionisten. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)

In Frankfurt am Main sind in den letzten Wochen zahlreiche Frauen sexuell belästigt worden. Die Polizei vermutet denselben Täter dahinter.

Mindestens elf Frauen sind im Frankfurter Stadtgebiet in den vergangenen Wochen sexuell belästigt oder genötigt worden. Die Kriminalpolizei ermittele wegen sexueller Belästigung, Nötigung und exhibitionistischer Handlungen, teilte die Polizei am Montag mit. Aufgrund der Täterbeschreibung und der sehr ähnlichen Vorgehensweise gehen die Ermittler davon aus, dass die Fälle miteinander zusammenhängen. Einige der Taten wurden am gleichen Abend verübt.