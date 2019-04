Anwohner melden Feuer

Brennende Leiche auf Parkbank in NRW gefunden

09.04.2019, 14:40 Uhr | dpa

Ermittler stehen an einer Bank in der Remscheider Innenstadt, auf der eine Person verbrannt ist. (Quelle: Tim Oelbermann/dpa)

In NRW haben Anwohner einen Brand gemeldet: Beim Löschen des Feuers entdeckt die Feuerwehr die Leiche eines Mannes. Ein Gewaltverbrechen wird bislang nicht vermutet.

Auf einer Parkbank in Remscheid hat die Feuerwehr eine stark verbrannte Leiche entdeckt. Eine Ermittlungskommission habe die Arbeit aufgenommen, berichtete eine Polizeisprecherin in Wuppertal. Anwohner hatten in der Nacht zum Dienstag einen Brand in dem Park gemeldet.

Identität des Mannes noch unklar

Als die Flammen beinahe gelöscht waren, bemerkten die Feuerwehrleute eine verkohlte Leiche. Es handele sich um einen Mann, dessen Identität noch unklar sei, teilten die Ermittler später mit. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.





Rechtsmediziner sollen nun mit einer Obduktion klären, ob der Mann an den Flammen starb, oder bereits tot war, als das Feuer ausbrach. Einen Zusammenhang zu einem suizidgefährdeten Mann, der am Vorabend in Remscheid als vermisst gemeldet und intensiv gesucht worden war, schlossen die Ermittler nicht aus.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.