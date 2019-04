Seit drei Monaten vermisst

Polizei sucht junge Mutter mit Baby in Hessen

12.04.2019, 13:17 Uhr | AFP

Seit drei Monaten werden in Hessen eine 20-jährige Mutter und ihr Kind vermisst. Die Ermittler haben noch keine Hinweise. Wurden die beiden Opfer eines Verbrechens?

Nach dem spurlosen Verschwinden einer 20-Jährigen und ihres fünf Monate alten Sohns im hessischen Homberg an der Efze befürchtet die Polizei ein mögliches Verbrechen. Die aus Eritrea stammende Frau und ihr Baby würden seit drei Monaten vermisst, teilten die Beamten mit. Da sie persönliche Gegenstände in ihrer Wohnung zurückgelassen habe, sei ein Verbrechen an der Frau und ihrem Kind nicht auszuschließen.





Die Beamten veröffentlichten nun Bilder der vermissten jungen Frau und baten um Hinweise. Demnach hatte die Frau am 14. Januar ihre Wohnung in Homberg mit ihrem Sohn in einem Kinderwagen verlassen. Am späten Nachmittag des Tages wurde sie zum letzten Mal gesehen, als sie mit dem Wagen im Bahnhof des Nachbarorts Wabern einen Zug in Richtung Kassel bestieg.