Rätselhafter Tod in der Schweiz

Britin stirbt in Hotel – Freund spricht von Sex-Unfall

12.04.2019, 19:46 Uhr | mvl, t-online.de

Der Tod einer Britin in einem Hotel in der Schweiz gibt Rätsel auf. Die 22-Jährige starb offenbar durch Strangulieren. Die Polizei ermittelt gegen ihren deutschen Freund. Der gibt an, es wäre ein Unfall beim Sex gewesen.

Ermittlungen in der Schweiz: Am letzten Dienstag wurde eine 22-jährige Britin in ihrem Zimmer in Locarno im Tessin aufgefunden, wie "Blick.ch" meldet. Ihr Freund, ein Deutscher, der in der Schweiz lebt, habe demnach Hilfe geholt.

Der Deutsche stehe nun selbst unter Verdacht, berichtet "Blick.ch". Demnach sei die Britin stranguliert worden, ihr Körper weise Verletzungen auf.









Der 29-jährige habe hingegen gegenüber den ermittelnden Beamten angegeben, dass es sich um einen Unfall beim Sex gehandelt habe.