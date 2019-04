Stadtweiter Einsatz in Berlin

Polizei durchsucht mit Großaufgebot Shisha-Bars

17.04.2019, 11:17 Uhr | dpa

Mit einem Großaufgebot ist die Berliner Polizei zur "Bekämpfung krimineller Strukturen" ausgerückt. Im Visier der Beamten: Shishabars.

Zur Bekämpfung krimineller Strukturen haben Polizisten im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf zwei Shisha-Bars kontrolliert. Die Beamten seien gemeinsam mit Zollfahndung und Gewerbeaußendienst vor Ort, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch.

Die Kontrolle sei Teil eines stadtweiten Einsatzes. Es seien mehr als 60 Einsatzkräfte beteiligt. Unter anderem werde geprüft, ob gewerberechtliche Regeln und der Jugendschutz eingehalten werden.





Die Behörden in Berlin bemühen sich seit einiger Zeit um ein härteres Vorgehen gegen organisierte Kriminalität und kriminelle Clans in Berlin. Vor diesem Hintergrund gab es in jüngerer Zeit häufiger großangelegte Kontrollen – unter anderem in Shisha-Bars.