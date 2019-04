US-Bundesstaat Maryland

Erneut Schießerei in den USA – ein Toter, mehrere Verletzte

29.04.2019, 00:41 Uhr | aj, t-online.de

In den USA ist es laut Medienberichten zu einer Schießerei in der Nähe einer Kirche gekommen. Sechs Menschen sind demnach in Baltimore im Bundesstaat Maryland verletzt worden. Mindestens eine Person ist gestorben.

In den USA wurden am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mehrere Menschen nahe einer Kirche in Baltimore angeschossen. Das berichten mehrere örtliche Medien unter Berufung der Polizei.

BREAKING: Police confirm: At least 7 people shot in mass shooting in front of Perkins Square Baptist Church in Baltimore, Maryland. Live footage from the scene: https://t.co/KwhXMOBsQe — BNL NEWS (@BreakingNLive) April 28, 2019

Demnach seien bei einem gemeinsamen Grillen vor einer Baptistenkirche mindestens sieben Personen durch Schüsse verletzt worden. Ein Mensch sei an den Schusswunden gestorben.



Dozens of evidence markers. Baltimore police Commissioner Harrison on scene



What we know now:



- 7 people shot

- 1 person dead

- happened at a cookout along 2500 Edmonson Ave @wjz pic.twitter.com/DiZRrpduqu — Kelsey Kushner (@KelseyKushnerTV) April 28, 2019

Weitere Details zum Tathergang und den Hintergründen sind bisher noch nicht bekannt.







Erst am Samstag hatte ein Mann in einer Synagoge nahe San Diego in Kalifornien um sich geschossen und dabei eine Frau getötet und drei weitere Menschen verletzt.

Verwendete Quellen: CBS Balitmore: 1 Dead, 6 People Reportedly Shot In West Baltimore

