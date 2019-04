LKA ermittelt

Großer Chemikalienfund: "Keine Gefahr für die Bevölkerung"

29.04.2019, 12:20 Uhr | dpa

Die Feuerwehr kam wegen eines Kabelbrandes in einer Lagerhalle – und fand Tausende Liter von Chemikalien. Nun gab die Polizei endlich Entwarnung.

Nach dem Fund von Tausenden Litern Chemikalien und Dutzenden Gasflaschen in einer Lagerhalle in Ostwestfalen bemühen sich die Ermittler um die Aufklärung der Hintergründe. "Wir haben das Gelände abgesichert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht davon keine Gefahr für die Bevölkerung aus", sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Minden-Lübbecke. "Das ist kein Nullachtfünfzehn-Einsatz, den wir hier alle Tage haben", betonte er.

Bei einem Routine-Einsatz in der Halle im Stadtteil Börninghausen hatte die Feuerwehr am Sonntag 35.000 Liter an verschiedenen Chemikalien und 50 Propangasflaschen entdeckt. In Tausend-Liter-Behältern seien unter anderem Schwefelsäure, Natronlauge und Phosphorsäure gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Wer die Stoffe und die Gasflaschen dort eingelagert habe und zu welchem Zweck, müsse nun ermittelt werden, hieß es.

Die Polizei sucht nach dem Untermieter

Die Polizei suchte den Nutzer der etwa 650 Quadratmeter großen Lagerhalle. Dieser sei nicht der Besitzer, sondern ein Untermieter, sagte der Sprecher. Der Vertrag mit dem eigentlichen Mieter sei erst vor wenigen Wochen ohne Kenntnis des Eigentümers mündlich vereinbart worden.

Die Feuerwehr war am Sonntagmorgen wegen eines Kabelbrandes in der Halle verständigt worden. Nach Polizeiangaben gelang es den Einsatzkräften rasch, das Feuer zu löschen. Sie entdeckten dann die Gasflaschen und Chemikalien. 220 Feuerwehrleute und ein ABC-Zug seien im Einsatz gewesen, Verletzte gab es laut Polizei nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Spezialfirmen sollen die Stoffe wegbringen

Die Halle wurde beschlagnahmt und von der Polizei bewacht. Am Montag sollten die Chemikalien von Spezialfirmen abtransportiert werden.

Nach dem Fund ermittelt die Polizei noch zu zwei weiteren Vorfällen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Brandort seien zwei Menschen im Nahbereich der Halle bemerkt worden. Diese sollen laut Zeugenaussage mit einem größeren Fahrzeug geflüchtet sein.





Im Laufe des Einsatzes wurde Feuerwehr und Polizei zudem ein Autobrand in der Nähe der Lagerhalle gemeldet. Hier habe von einem Maisfeld verdeckt auf einer Wiese ein Kleinwagen in Flammen gestanden. Das Auto brannte laut Polizei komplett aus. Ob es einen Zusammenhang zu dem Brand und Fund in der Lagerhalle gibt, war zunächst unklar.