Mordserie auf Zypern

Taucher holen Koffer mit Frauenleiche aus See

29.04.2019, 12:46 Uhr | rew, dpa, AFP

Sieben Frauen soll ein Serienmörder auf Zypern getötet haben – mindestens. Nun haben die Ermittler die vierte Leiche geborgen. Und die Suche nach weiteren toten Frauen geht weiter.

Auf der Touristeninsel Zypern hat die Polizei eine weitere Frauenleiche entdeckt. Wie das Staatsradio (RIK) berichtete, wurde die Leiche am Sonntag in einem Koffer gefunden, den die Ermittler in einem Baggersee entdeckten. Die Leiche sei zur gerichtsmedizinischen Untersuchung in die Hauptstadt Nikosia gebracht worden.

Zypern wird derzeit von einer Mordserie erschüttert. Ein 35 Jahre alter Armee-Angehöriger hat Berichten des Staatsrundfunks zufolge gestanden, fünf Frauen und zwei Mädchen getötet zu haben. Zuletzt hatte die Polizei den Angaben zufolge die Leichen von vier Frauen entdeckt.

Es wurden noch weitere Koffer gefunden

Taucher versuchten am Montag, zwei weitere Koffer aus dem Baggersee zu bergen. Die Polizei geht laut RIK davon aus, dass auch darin Leichen gefunden werden könnten.





Bereits zuvor hatten zypische Medien übereinstimmend berichtet, dass die Ermittler noch schlimmere Befüchtungen hätten. Der Mann könnte noch mehr Frauen ermordet habe, als er bislang gestand. Der 35-Jährige soll die Frauen aus asiatischen Staaten sowie eine Rumänin und ihre Tochter über das Internet zu Treffen überredet haben. "Wir wissen noch nicht, welche Dimensionen dieser Fall tatsächlich hat", erklärten Polizeivertreter im RIK.