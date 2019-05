Mutter rief noch die Polizei

30-Jähriger in Bonn ersticht seine Eltern

01.05.2019, 16:15 Uhr | AFP

Die Mutter hatte bereits die Polizei am Telefon – trotzdem griff ein 30-Jähriger in Bonn seine Eltern mit einem Messer an. Am Tatort konnten die Beamten nur noch den Tod der beiden feststellen.

Bei einem Familiendrama in Nordrhein-Westfalen hat ein 30-Jähriger mutmaßlich seine Eltern getötet. Wie die Polizei in Bonn am Mittwoch mitteilte, erstach der Mann am Vorabend in Swisttal im Streit seine 60-jährige Mutter und seinen 62-jährigen Vater. Die Mutter alarmierte demnach telefonisch die Polizei, als der Sohn gerade den Vater angriff. Kurz darauf brach das Gespräch ab.





Kurze Zeit später fanden Polizeibeamte die Leichen der Eltern am Tatort. Der Sohn wurde in dem Einfamilienhaus festgenommen. Ein Messer, das als mutmaßliche Tatwaffe gilt, wurde beschlagnahmt. Eine Mordkommission der Bonner Polizei übernahm die Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde vernommen und soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.