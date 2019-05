Vorfall in Berlin

Betrunkene Schwangere attackiert Frau

06.05.2019, 16:35 Uhr | dpa

Sie schlug ihr Opfer, bis es auf den Boden stürzte – und prügelte dann weiter. In Berlin hat eine betrunkene 35-Jährige eine andere Frau angegriffen und sie schwer verletzt.

Am Ostbahnhof in Berlin hat eine betrunkene Schwangere eine andere Frau mit Schlägen und Tritten schwer verletzt. Das 39 Jahre alte Opfer wurde am Samstagnachmittag von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzte erlitt starke Blutungen und Schwellungen im Gesicht, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die 35-Jährige hatte das Opfer demnach zunächst auf dem Bahnhofsvorplatz geschlagen. Als die Frau stürzte, trat die Angreiferin auf Kopf und Oberkörper ein. Ob die Frauen sich kannten, war unklar.





Bei der im vierten Monat schwangeren Frau wurden nach der Festnahme bei einem Atemalkoholtest 2,93 Promille festgestellt. Gegen die 35-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sie wurde wieder entlassen. Die Frau sei bereits mehrmals durch Gewaltstraftaten aufgefallen, hieß es.