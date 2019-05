Vorfall in Gotha

Polizist angeschossen – Täter in Haft

11.05.2019, 14:07 Uhr | dpa

Gegen einen 37-Jährigen aus Gotha lagen mehrere Haftbefehle vor. Bei seiner Festnahme leistet der Mann massiven Widerstand, reißt eine Dienstwaffe an sich – und schießt auf einen Beamten.

Ein Polizist ist am Freitag durch einen Schuss auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Gotha schwer verletzt worden. Ein 37 Jahre alter Mann wurde festgenommen, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Lebensgefahr bestehe für den Polizisten nicht. Er wurde demnach ins Bein getroffen und nach einer Erstversorgung in eine Spezialklinik verlegt.





Die Einsatzkräfte wollten nach den Angaben den 37-Jährigen festnehmen, weil gegen ihn mehrere Haftbefehle etwa wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorlagen. Der Mann habe massiven Widerstand geleistet, sei an die Dienstwaffe gekommen und habe einen Schuss abgegeben. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.