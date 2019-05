Vorfall in Berlin

Auto der Bundespolizei in Brand gesetzt

22.05.2019, 19:33 Uhr | AFP

Mannschaftswagen Polizei Berlin am Brandenburger Tor (Symbolbild): In Kreuzberg ist ein Auto der Bundespolizei in Brand gesetzt worden. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Ein Sprinter der Bundespolizei ist in Berlin-Kreuzberg ausgebrannt. Das Feuer ist auch auf weitere Fahrzeuge übergegangen. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.

In Berlin-Kreuzberg ist ein Auto der Bundespolizei in Brand gesetzt worden. Der Sprinter habe am frühen Morgen in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe auch auf zwei davor geparkte Autos übergegriffen.





Alle drei Fahrzeuge brannten demnach komplett aus. Verletzte gab es nicht. Zu möglichen Hintergründen äußerte die Polizei sich nicht. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.