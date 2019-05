15-Jährige getötet

Mordverdacht: Polizei verhaftet Mann nach fast 40 Jahren

27.05.2019, 13:12 Uhr | AFP

Jahrzehnte nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Ermittler auf den heute 56-Jährigen kamen.

Die Polizei in Aschaffenburg hat womöglich einen knapp 40 Jahre zurückliegenden Mordfall aufgeklärt. Ein inzwischen 56 Jahre alter Mann sei unter dem dringenden Tatverdacht festgenommen worden, am 18. Dezember 1979 eine damals 15 Jahre alte Schülerin im Aschaffenburger Schlossgarten getötet zu haben, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mit. Die Leiche des Mädchens war demnach am Tag nach dem Mord von Passanten entdeckt worden, die Täterermittlungen blieben aber erfolglos.







Laut Polizei kamen die Ermittler im Zuge der Überprüfung sogenannter Cold Cases auf den damals 17-Jährigen. Dieser sei ein Bekannter des Tatopfers gewesen. Die Ermittlungen hätten den Tatverdacht gegen den bereits Mitte Mai festgenommenen Mann erhärtet. Bisher schweige der in Untersuchungshaft sitzende Tatverdächtige. Die Polizei geht davon aus, dass die Ermittlungen noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen sollen.