Vier Festnahmen

Schüsse nach Streit im Dönerladen

28.05.2019, 21:46 Uhr | job, t-online.de

In Frankfurt ist ein Mann angeschossen worden. Grund war offenbar ein Streit in einem Dönerladen. Vier Menschen wurden festgenommen.

In Frankfurt ist nach einem Streit in einem Dönerladen ein Mann durch einen Streifschuss verletzt worden. Das bestätigte ein Polizist der "FAZ" und der "Frankfurter Rundschau". Laut Pressemitteilung der Polizei befindet sich die leichte Schussverletzung am Bein. Ein weiterer Mann erlitt demnach eine leichte Stichverletzung am Oberkörper. Die Polizei hat vier Personen festgenommen.



Dem Polizisten zufolge hat nach einem Wortgefecht in dem Dönerladen eine Person eine Waffe gezogen. "Sechs Schüsse sind gefallen. Zum Glück wurden keine Unbeteiligten verletzt", sagte der Polizist der "Frankfurter Rundschau". "Das Magazin wurde komplett leergeschossen."



Waffe bei der Flucht weggeworfen

Der Mann sei dann in Richtung Bushaltestelle an der Konstablerwache gelaufen. Die Waffe habe er auf dem Weg weggeworfen. Die Schusswaffe und auch ein Messer wurden laut Polizei sichergestellt.

Gäste des Lokals hätten zuvor die Polizei gerufen. Sie saßen demnach während der Schüsse im Lokal. "Es grenzt fast an ein Wunder, dass kein Unbeteiligter verletzt wurde", sagte der Polizist der "Frankfurter Rundschau".

Laut Pressemitteilung der Polizei behauptet einer der vier Festgenommenen, bei dem Streit das Opfer gewesen zu sein. Auf dem Foto des Twitter-Nutzers @der_weblauscher sind die Festnahmen zu sehen:

Das Foto des Twitter-Nutzers @der_weblauscher zeigt die Festnahmen. (Quelle: der_weblauscher)



Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zunächst hatte sie die Bürger auf Twitter dazu aufgerufen, die Gegend um die Konstablerwache zu meiden. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort", hatten sie geschrieben. "Bitte meidet den Bereich". Inzwischen gab die Polizei Entwarnung. "Eine Gefahr besteht nicht mehr."





Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Nach Informationen der "FAZ" prüft die Polizei, ob es sich um eine Milieu-Tat handelt. Die Konstablerwache gelte seit Jahren als Drogenumschlagplatz.