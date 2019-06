Rund 80 Mann geraten aneinander

Stuhlbeine, Holzlatten, Molotowcocktails: Massenschlägerei in Dortmund

11.06.2019, 10:01 Uhr | AFP

Polizeieinsatz in Nordrhein-Westfalen: Rund 80 Mann haben sich in Dortmund eine Schlägerei geliefert. Auch Molotowcocktails seien gezündet worden.

Rund 80 Menschen sind am Montag in Dortmund in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Dabei sollen Stuhlbeine, Holzlatten und Werkzeuge zum Einsatz gekommen sein, wie die Polizei am Abend mitteilte. Auch Molotowcocktails seien gezündet worden.



Bei Eintreffen der Beamten seien die Beteiligten "in alle Richtungen" geflüchtet. Die Polizisten seien von etwa 150 Schaulustigen "bedrängt" und an der Arbeit gehindert worden.





Die Beamten nahmen den Angaben zufolge drei Verdächtige fest. Zudem seien "diverse gefährliche Gegenstände" sichergestellt worden. Zu möglichen Hintergründen der Schlägerei äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.