Straßenbahn in Dresden

Unbekannte verstecken Nadeln in Sitzen – eine Verletzte

25.06.2019, 17:57 Uhr | dpa

Blick in eine Straßenbahn in Dresden. (Quelle: Sven Ellger/imago images)

Gemeine Attacke auf Fahrgäste in einer Dresdner Straßenbahn: Unbekannte hatten Nähnadeln in die Kissen mehrerer Sitze gesteckt. Eine junge Frau verletzte sich.

Beim Platz nehmen in einer Straßenbahn hat sich am Montagabend eine junge Frau in Dresden an Nadeln verletzt. Im Sitzkissen befanden sich fünf oder sechs Nadeln, von denen die 25-Jährige gestochen wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.





Auf gleiche Weise wurden weitere Sitze in der Tram der Linie 13 präpariert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die beobachtet haben, wer die Nadeln dort zurückgelassen hat.