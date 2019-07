Überfall mit Pistole

Glücksspielgewinner in Berlin ausgeraubt

02.07.2019, 14:20 Uhr | dpa

Über ihren Gewinn am Glücksspielautomaten können sich zwei Jugendliche in Berlin nur kurz freuen – denn wenige Augenblicke später stehen Männer mit einer Pistole vor ihnen. Nun ermittelt die Polizei.

In Berlin-Reinickendorf haben zwei Jugendliche Geld am Glücksspielautomaten gewonnen und sind kurze Zeit später ausgeraubt worden. Zwei Räuber bedrohten sie mit einer Pistole in einem Kiosk und forderten die Herausgabe ihres Gewinns beim Automatenspiel, wie die Polizei mitteilte. Die 16 und 18 Jahre alten Brüder gaben den Räubern das Geld, woraufhin das Duo flüchtete.





Die Polizei machte keine Angabe zur Höhe des geraubten Gewinns und ermittelt nun wegen Raubes. Welcher der beiden Brüder am Automaten gespielt hatte, konnte die Polizei nicht feststellen. Glücksspiel ist in Deutschland erst ab 18 Jahren erlaubt.