Hubschraubereinsatz in Oldenburg

Mit Klapprad geflohen – Polizei sucht Bankräuber

09.07.2019, 02:16 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz: In Oldenburg ist ein Bankräuber vor der Polizei geflüchtet. (Quelle: Jens Wolf/Symbolbild/dpa)

In Niedersachsen hat ein Mann eine Bank ausgeraubt – und ist anschließend mit einem blauen Klapprad geflüchtet. Die Polizei hat bei der Suche nach dem Bankräuber auch einen Hubschrauber eingesetzt.

Ein Bankräuber hat am Montag eine Sparkasse in Apen bei Oldenburg in Niedersachse überfallen und ist danach auf einem Klapprad geflohen.



Am späten Nachmittag habe der Mann mit Sturmhaube maskiert die Filiale betreten, teilte die Polizei mit. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Der Banker folgte seiner Anweisung. Nach dem Raubüberfall flüchtete der Täter mit einem blauen Klapprad vom Tatort. Das Rad wurde später in einem Hinterhof sichergestellt. Eine Großfahndung brachte kein Ergebnis, obwohl sogar ein Polizeihubschrauber im Einsatz war.











In einem Bericht der "Nord West Zeitung" sei der Täter laut Beschreibung der Polizei etwa 30 bis 40 Jahre alt und trage einen blauen Kapuzenpullover mit weißen Kordeln und eine dunkle Hose. Er habe bei der Tat eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen getragen und eine gelbe Plastiktasche der Firma "Netto" dabeigehabt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488/8330 entgegen.