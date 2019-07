Verbrechen in Bergkamen

15-Jährige überfallen und missbraucht – Polizei fahndet weiter

15.07.2019, 15:59 Uhr | küp, dpa

Polizeifahrzeuge im Einsatz: Nach dem Missbrauchsfall in Bergkamen suchen die Ermittler einen etwa 30 Jahre alten Mann. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

In Bergkamen ist eine 15-Jährige auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause brutal überfallen und missbraucht worden. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei im Ruhrgebiet fahndet weiter nach einem Sexualstraftäter, der eine 15-Jährige vermutlich mit einer Pistole niedergeschlagen und missbraucht haben soll. "Bislang haben wir noch keine Hinweise auf den Täter, aber wir vernehmen Zeugen und hoffen, dass sich noch Personen melden, die vielleicht etwas bemerkt haben", sagte Polizeisprecher Thomas Röwekamp zu t-online.de.

Die Jugendliche war nach Angaben der Polizei am Samstagabend in Bergkamen bei Dortmund auf dem Weg nach Hause, als der Mann sie ansprach. Im Laufe des Gesprächs habe er sie aufgefordert, die Hose herunterzuziehen.

Opfer wendet sich an Passanten

Als das Mädchen sich weigerte, habe er ihr mehrfach mit der Waffe gegen den Kopf geschlagen und sie anschließend missbraucht. Neben den Verletzungen am Kopf erlitt das Opfer weitere Wunden an Armen und Hand.

Nachdem der Täter geflüchtet war, wandte sich die Jugendliche in der Nähe an Passanten, die daraufhin Polizei und Rettungskräfte informierten. Das Mädchen wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Ermittler suchen nach einem rund 30 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann. Der Täter habe kurze Haare, sei mit einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen und habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen.