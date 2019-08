Er stellte sie zur Rede

Randalierer verprügeln Mann – Lebensgefahr

12.08.2019, 10:16 Uhr | dpa, tyh

Eine Gruppe Randalierer hat einen 22-Jährigen in Sachsen-Anhalt krankenhausreif geprügelt. Der Mann hatte die Täter davon abhalten wollen, eine Bahn zu demolieren. Nun sind erste Hinweise bei der Polizei eingegangen.

Weil er eine Gruppe von Randalierern in einer Straßenbahn in Magdeburg zur Rede gestellt hat, schwebt ein junger Mann aus Hamburg in Lebensgefahr. Der 22-Jährige sprach nach Angaben der Polizei die Männer und Frauen an, als diese in der Straßenbahn mutwillig das Inventar demolierten.



Dafür habe er Schläge und Tritte kassiert – erst in der Bahn, später an einer Haltestelle in der Nähe des Magdeburger Hauptbahnhofs. Laut Polizei erlitt der Mann schwerste Kopfverletzungen. Im Laufe des Sonntags hatte sich sein Zustand im Krankenhaus laut einer Sprecherin zwar gebessert, außer Lebensgefahr sei der 22-Jährige aber noch nicht.

Vier bis sieben Angreifer gesucht

Unterdessen sind viele Hinweise bei der Polizei eingegangen. Wie eine Polizeisprecherin in Magdeburg am Montagmorgen mitteilte, haben sich viele Zeugen gemeldet: "Die Hinweise sind sehr vielversprechend." Die Polizei geht von vier bis sieben Angreifern aus.







Von den Attacken in der Bahn gebe es Videoaufzeichnungen, die nun gesichtet und ebenso wie die Zeugenaussagen ausgewertet werden. Die Polizei rät, sich in solchen Situationen nicht in Gefahr zu bringen und besser an der nächsten Haltestelle auszusteigen und den Notruf zu wählen.