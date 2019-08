Staatsanwaltschaft Tübingen

Zwei Polizistinnen wegen versuchten Mordes angeklagt

21.08.2019, 16:31 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand: In Tübingen sitzen zwei Polizistinnen in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) (Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa)