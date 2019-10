Ermittlungen in Erfurt

Polizisten sollen Frau vergewaltigt haben – Haftbefehl

02.10.2019, 17:15 Uhr | AFP, dpa

Polizeiwache: In Erfurt werden zwei Beamte der Vergewaltigung beschuldigt. (Symbolbild) (Quelle: Future Image/imago images)

In Thüringen sollen zwei Polizisten eine Frau vergewaltigt haben, die Beschuldigten schweigen zu den Vorwürfen. Innenminister Maier rechnet mit scharfen Konsequenzen.

Zwei Thüringer Polizisten stehen im Verdacht am Samstag eine Frau im Gewahrsam missbraucht und vergewaltigt zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Erfurt am Dienstag mit. Das Amtsgericht erließ demnach am Dienstag Haftbefehle gegen die Polizisten.

Bei Durchsuchung vergewaltigt?

Der Übergriff soll sich nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa im Kreis Gotha bei einer Durchsuchung der Wohnung der Frau ereignet haben. Anlass für die Durchsuchung soll unter anderem gewesen sein, dass die Frau mit mehreren Identitäten aufgefallen war.

Beide äußerten sich laut Staatsanwaltschaft zunächst nicht zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft wollte Einzelheiten nicht bekanntgeben und verwies auf die laufenden Ermittlungen sowie den Schutz der Beteiligten. Im Fall einer Verurteilung drohen den Männern den Angaben zufolge Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren.





Thüringens SPD-Innenminister Georg Maier zeigte sich bestürzt: "An unsere Polizeibeamten stellen wir besonders hohe ethische Ansprüche", erklärte er. Ziel sei es, "jetzt schnell und rückhaltlos den Sachverhalt aufzuklären". Wenn sich der Vorwurf bestätigen sollte, würde das auch "erhebliche dienstrechtliche Konsequenzen" nach sich ziehen.