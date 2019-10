Kassiererin erleidet Schock

Täter mit Beil bewaffnet: Überfälle in Bremen

20.10.2019, 13:41 Uhr | dpa, jp

Beil in Holzklotz: In Bremen gab es an einem Abend zwei Überfälle mit einem Beil. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

Bremen: In der Neustadt betrat ein maskierter Räuber einen Supermarkt mit einem Beil. Er forderte Geld und konnte unerkannt fliehen. Die Polizei prüft Zusammenhänge mit einem anderen Raub.

Ein mit einem Beil bewaffneter Räuber hat gegen 21:45 Uhr einen Discounter in der Bremer Neustadt überfallen. Der maskierte Täter forderte Bargeld von einer 32 Jahre alten Kassiererin und schlug mehrmals mit dem Beil auf das Warenlaufband, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann packte die Beute in eine Sporttasche und floh unerkannt. Die Kassiererin erlitt einen Schock, für sie wurde ein Rettungswagen gerufen.





Polizei prüft Zusammenhang mit ähnlichem Fall

Die Polizei Bremen teilte mit, dass es am gleichen Abend um 21 Uhr ebenfalls einen Überfall mit einem Beil gab. An diesem Überfall waren laut den Beamten zwei Täter beteiligt, die die Angestellten eines Supermarktes mit einem Beil und einem Messer bedrohten. Die Männer drängten die Angestellten ins Büro und verstauten das Geld aus dem Tresor in ihrem Rucksack. Auch bei diesem Überfall entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen.