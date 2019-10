Brücke bei Malchow blockiert

Betrunkener bringt Bundeswehr-Konvoi zum Stehen

20.10.2019, 11:02 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein betrunkener Mann in seinem Auto eingeschlafen – ausgerechnet auf einer Brücke. Ein Konvoi der Bundeswehr musste anhalten, aber die Militärs fanden schnell eine Lösung.

Ein betrunkener Berliner hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Militärkonvoi zum Stillstand gebracht. Der Mann habe parkend die rechte Fahrspur einer Brücke bei Malchow blockiert, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Ein Bundeswehrkonvoi habe die Brücke deshalb am Morgen nicht passieren können und anhalten müssen.

Die Militärs hätten daraufhin den Wagen – nach Rücksprache mit dem 36-jährigen Besitzer – von der Brücke in den Bereich einer Baustelle geschoben, um den Weg freizumachen.





Der Mann habe erklärt, der Wagen sei wegen Spritmangels liegengeblieben. Dabei sei Polizisten der Alkoholgeruch aufgefallen, bevor ein Atemalkoholtest (1,6 Promille) den Verdacht erhärtete. So musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben. Freuen durfte sich den Angaben zufolge die Bahn, die dadurch am Samstag einen zusätzlichen Passagier gewann.