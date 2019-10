Festnahme auf Rastplatz

Vor den Augen der Polizei: Mann wechselt Nummernschilder

21.10.2019, 15:09 Uhr | dpa

Er wusste nicht, dass die Polizei ihn beobachtete, als er mit dem Auto auf einem Rastplatz anhielt: In Sachsen hat die Polizei einen 26-Jährigen erwischt, der seinem Auto ein neues Kennzeichen verpassen wollte.

Vor den Augen von Polizisten hat ein 26-Jähriger unerlaubt das Kennzeichen eines Autos gewechselt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, montierte der Mann am Sonntag auf einem Rastplatz an der Autobahn 17 bei Breitenau in Sachsen niederländische Nummernschilder ab. Er ersetzte sie durch tschechische.

Die Bundespolizisten stellten bei einer Kontrolle fest, dass der 26-Jährige ohne Führerschein unterwegs war. Die niederländischen Kennzeichen seien ursprünglich für das Auto ausgegeben worden. Allerdings sei es bereits im April abgemeldet worden. Die tschechischen Kennzeichen waren laut Polizei seit September zur Fahndung ausgeschrieben.





Bei einer Durchsuchung des Autos fanden die Ermittler weitere Nummernschilder aus Lettland und Polen. Der 26-Jährige wurde festgenommen.