Nach Streit im Hausflur

Mann soll Ex-Freundin in Mannheim erstochen haben

27.10.2019, 13:26 Uhr | AFP

Der Streit zwischen einem Mann und seiner Ex-Freundin in Mannheim ist offenbar eskaliert. Der Mann wird verdächtigt, seine ehemalige Partnerin mit einem Messer getötet und eine weitere Frau schwer verletzt zu haben.

In Mannheim ist eine 33-jährige Frau im Hausflur eines Wohnhauses getötet worden, mutmaßlich von ihrem Ex-Freund. Die Frau sei in der Nacht zum Sonntag ihren tödlichen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Eine weitere Frau sei durch einen Stich schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihr Zustand sei stabil.







Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den tatverdächtigen Ex-Freund am frühen morgen fest, wie die Behörde mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich mit seiner ehemaligen Freundin in dem Hausflur gestritten.