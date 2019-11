Tödliches Verbrechen in Berlin

Mann vor U-Bahn gestoßen – Polizei nimmt Verdächtigen fest

01.11.2019, 20:17 Uhr | dpa , AFP , lw , jmt

Kottbusser Tor: An der U-Bahnstation wurde ein Mann vom Zug überrollt. (Archivbild) (Quelle: Hoch Zwei Stock/Angerer)

Tödlicher Stoß auf die Gleise: Nach dem schweren Vorfall am Kottbusser Tor in Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es soll Haftbefehl erlassen werden.

Die Tat schockte vor wenige Tagen Deutschland: Ein 30-Jähriger wurde am Kottbusser Tor vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen. Das Opfer und sein Begleiter waren in Streit mit einer Gruppe geraten, aus deren Reihen der Täter den tödlichen Stoß ausgeführt haben soll. Nun haben Ermittler einen Verdächtigen identifiziert und festgenommen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitagabend mit. Er solle morgen dem Haftrichter fortgeführt werden, damit Haftbefehl erlassen werde.

Weitere Informationen am Samstag

Der einfahrende Zug der Linie U8 hatte den 30-jährigen Iraner so schwer verletzt, dass Rettungsversuche nicht mehr halfen. Der Täter flüchtete. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. Es wurde auch geprüft, ob der Vorfall einen Drogenhintergrund habe. Weitere Informationen wollen die Ermittler am Samstag bekanntgeben.



30-Jähriger am Kottbusser Tor vor die U-Bahn gestoßen - Ermittlungserfolg: Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt und soeben in Eberswalde von Berliner Fahndern festgenommen werden. Seine Vorführung zum Erlass eines HB ist für morgen vorgesehen. Weitere Informationen morgen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) November 1, 2019

Einem Bericht der zufolge "Berliner Zeitung" war das spätere Opfer dazwischen gegangen, als zwei Männer seinen Begleiter im Rollstuhl berauben wollten. Daraufhin hätten die Angreifer den 30-Jährigen vor die einfahrende U-Bahn gestoßen. Das Blatt berief sich auf Ermittlerkreise und Angaben von Zeugen. Gegenüber t-online.de wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nach dem Vorfall allerdings weder bestätigen noch dementieren, dass das Opfer in Begleitung eines Rollstuhlfahrers war: "Die Lage ist momentan noch etwas unübersichtlich."





Bundesweit sorgen Angriffe auf Bahnhöfen immer wieder für Entsetzen. 2016 starb in Berlin eine 20-Jährige, nachdem sie von einem psychisch kranken Mann vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden war. Im Juli dieses Jahres wurde ein achtjähriger Junge im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen und getötet.