Von Fahrbahn abgekommen

Betrunkener 19-Jähriger rammt Polizeiauto

01.11.2019, 16:54 Uhr | AFP

In Nordrhein-Westfalen ist ein Autofahrer mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Der junge Mann war offenbar betrunken. An Bord hatte er drei Jugendliche.

Ein betrunkener 19-jähriger Autofahrer hat im nordrhein-westfälischen Kempen einen Bundespolizeiwagen gerammt. Der junge Mann sei in der Nacht zum Freitag in einer Kurve von der Fahrspur abgekommen und mit dem Streifenwagen kollidiert, teilte die Polizei in Viersen mit. Der Fahrer und die beiden Bundespolizisten wurden demnach leicht verletzt.







Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, die im Auto des 19-Jährigen saßen, wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Dem jungen Fahrer wurde der Führerschein entnommen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, mit welchem Alkoholpegel der Mann unterwegs war.