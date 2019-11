Täter unauffindbar

Einbrecher stehlen Schnapsflaschen mit tödlichem Gift

02.11.2019, 07:08 Uhr | dpa

In Hannover haben Einbrecher einen Tresor mit drei Schnapsflaschen erbeutet. Was sie nicht wussten: In den Fläschchen befand sich kein Hochprozentiger – sondern ein giftiges Insektizid.

Einbrecher haben in Hannover drei Schnapsflaschen mit tödlichem Gift erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie die Terrassentür auf, durchsuchten das Einfamilienhaus und stießen dabei auf einen Tresor, den sie mitnahmen. In dem Tresor lagen drei kleine braune Schnapsflaschen der Marke Underberg.







In den Fläschchen sei aber kein Alkohol, sondern das verbotene Pflanzenschutzmittel Parathion – im Volksmund auch Schwiegermuttergift genannt. Das Insektizid sei schon in geringen Mengen hochgiftig und könne durch die Haut in den menschlichen Körper gelangen. Von den Einbrechern und ihrer tödlichen Beute fehlt bereits seit Mitte der Woche jede Spur.