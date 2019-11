Mann in Berlin vor Zug gestoßen

Erneute Festnahme nach U-Bahn-Attacke – Haftbefehl erlassen

03.11.2019, 16:49 Uhr | dpa

Eine U-Bahn fährt in den U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin ein: Dort war vorige Woche ein 30-Jähriger vor eine Bahn gestoßen und getötet worden. (Symbolfoto) (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

Vor den Augen von Zeugen wird ein Mann in Berlin vor eine U-Bahn gestoßen und stirbt. Die Polizei lässt einen Verdächtigen wieder frei, doch nun gibt es eine neue Festnahme.

Die Polizei hat einen weiteren Verdächtigen festgenommen, der am Mittwoch einen Mann vor eine U-Bahn in Berlin-Kreuzberg geschubst haben soll. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Zuvor wurde eine andere Person wieder auf freien Fuß gesetzt, weil es gegen sie keinen dringenden Tatverdacht gab.

Die Suche nach dem Täter gestaltet sich schwierig: Die Zeugen machten widersprüchliche Aussagen, das Videomaterial der Kameras sei von mäßiger Qualität gewesen.

In der Nacht zum Mittwoch war ein 30-jähriger Iraner vor eine U-Bahn gestoßen worden. Er wurde durch die einfahrende Bahn in der unterirdischen Station der U8 am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Hinweise auf Drogenkriminalität

Die Hintergründe der Auseinandersetzung am Bahnsteig seien nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. Sie könnten nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit Drogenkriminalität stehen.

Auch die Staatsanwaltschaft hatte von sich verdichtenden Hinweisen gesprochen, dass ein Drogengeschäft der Tat zugrunde gelegen haben könnte. Von Seiten der Polizei hieß es, das Opfer habe in Berlin gewohnt und sei der Behörde wegen Drogendelikten bekannt.



In dem U-Bahnhof sind regelmäßig Dealer und Süchtige unterwegs. Das Kottbusser Tor, in Berlin auch "Kotti" genannt, zählt für die Polizei zu den sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten. Seit Jahrzehnten wird dort Rauschgift verkauft, etwa Heroin.