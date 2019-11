Überfall in Frankfurt

Schusswechsel vor Ikea-Markt – Geldbote verletzt

09.11.2019, 15:11 Uhr | dru , AFP , dpa

Ikea-Filiale in Frankfurt-Nieder-Eschbach (Archivbild): Vor dem Einrichtungsmarkt ist ein Geldbote überfallen und schwer verletzt worden. (Quelle: Screenshot: Google Street View)

Der Täter schlug zu, als der Geldbote gerade den Ikea-Markt in Frankfurt verließ. Schüsse fielen, der Geldbote wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nun fieberhaft nach dem Täter.

Vor einem Einrichtungsmarkt in Frankfurt am Main ist am Samstag ein Geldbote überfallen und schwer verletzt worden. Ein Unbekannter habe den Geldboten beim Verlassen des Möbelhauses angegriffen und eine Geldkassette erbeutet, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Zunächst hatten die "Hessenschau" und die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Der Überfall ereignete sich laut Polizei kurz vor Mittag. Im Bereich eines Seiteneingangs des Möbelhauses soll es zu einem Schusswechsel zwischen dem Boten und dem Räuber gekommen sein. Dabei sei der 56-jährige Bote getroffen und verletzt worden. Er kam dem Sprecher zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.





Wie viel Geld sich in der Kassette befand, blieb zunächst unklar. Unbeteiligte wurden bei dem Vorfall nach ersten Angaben nicht verletzt. Der Tatort war zunächst abgesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben. Die Fahndung nach dem Täter laufe, sagte der Polizeisprecher. Der Räuber soll einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose tragen.