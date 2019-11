Ermittlungen in Ulm

Drei Männer nach Vergewaltigung einer 14-Jährigen festgenommen

25.11.2019, 11:55 Uhr | AFP

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ermittelt gegen mehrere Männer wegen der Vergewaltigung einer Jugendlichen. Die Verdächtigen sollen ihr Opfer mit Drogen und Alkohol gefüfig gemacht haben.

Ermittler in Baden-Württemberg haben drei Männer festgenommen, die zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht und die 14-Jährige dann vergewaltigt haben sollen. Wie die Polizei in Ulm und die Staatsanwaltschaft Ravensburg mitteilten, wird darüber hinaus gegen zwei weitere Männer ermittelt. Die fünf Verdächtigen seien zwischen 19 und 34 Jahre alt.

Drei der Männer sollen sich den Angaben zufolge am 12. November spätabends mit den beiden Mädchen in Ulm getroffen haben und mit ihnen in den Landkreis Biberach gefahren sein. Dort sollen sie in einer Garage zwei weitere Männer getroffen haben. Nach dem Konsum von Alkohol und Drogen soll die 14-Jährige vergewaltigt worden sein, während die 13-Jährige einen Übergriff habe verhindern können.





In der Garage und den Wohnungen der Männer wurden Marihuana und Amphetamine gefunden. Gegen einen 32-jährigen Deutschen sowie zwei Syrer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden Haftbefehle erlassen. Die anderen beiden Männer im Alter von 27 und 34 Jahren blieben auf freiem Fuß. Bereits an Halloween hatte es in Ulm einen Fall der Vergewaltigung einer 14-jährigen durch fünf Asylbewerber gegeben.