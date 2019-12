Mann eröffnet Feuer auf Militärstützpunkt in Pearl Harbor

Schießerei auf Hawaii: Ein Angehöriger der US Navy schießt auf dem Stützpunkt Pearl Harbor auf Zivilisten. Drei Personen werden verletzt. Das Motiv des Schützen ist noch unbekannt.

Ein Angehöriger der US-Marine hat auf dem Militärstützpunkt Pearl Harbor-Hickam auf Hawaii auf Zivilangestellte geschossen und drei von ihnen verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nähe eines Trockendocks auf dem weitläufigen Stützpunkt. Über die Hintergründe lagen keine Angaben vor. Der Vorfall werde von der Navy untersucht.



Officials at Joint Base Pearl Harbor-Hickam report the shooting incident at the Pearl Harbor Naval Shipyard has been secured. One person is confirmed dead. The shooter has been identified as a U.S. Sailor. #PearlHarbor