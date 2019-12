Einsatz in Witten

Mann schießt in Wohnung um sich – von Polizei überwältigt

07.12.2019, 10:20 Uhr | dpa

Weil er in seiner Wittener Wohnung um sich geschossen haben soll, wird ein Mann von Spezialeinheiten der Polizei festgenommen. Nachbarn riefen die Polizei.

Spezialeinheiten der Polizei haben in Witten einen Mann überwältigt, der in seiner Wohnung mit einer Pistole um sich geschossen haben soll. Nachbarn des 38-Jährigen hätten einen Notruf abgesetzt, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Ermittlungen dauerten am späten Freitagabend noch an.