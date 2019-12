Tödlicher Angriff in Augsburg

Gruppe schlägt Feuerwehrmann tot – Frau muss zusehen

08.12.2019, 11:46 Uhr | dpa , AFP , jmt

Bei einem tätlichen Angriff einer Gruppe junger Männer ist in Augsburg ein zufälliger Passant tödlich verletzt worden. Er war in Begleitung seiner Frau und eines befreundeten Ehepaars. (Quelle: t-online.de)

Bei einer offenbar zufälligen Begegnung ist ein Passant in der Augsburger Innenstadt von einer Gruppe junger Männer getötet worden. Der Feuerwehrmann war in Begleitung seiner Frau.

Bei der Fahndung nach den Tätern der tödlichen Attacke auf einen Passanten in Augsburg setzt die Polizei auf die Auswertung von Bild- und Video-Material. Möglicherweise gehen die Ermittler noch am Sonntag mit dem Material an die Öffentlichkeit, um den Fahndungsdruck auf die flüchtigen Täter zu erhöhen. Dies werde gegenwärtig geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo richtete eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe ein und bat um Zeugenhinweise, auch zum Fluchtweg der Unbekannten.

Opfer war bei der Berufsfeuerwehr

Bei einem Streit mit einer siebenköpfigen Gruppe junger Männer war in der Augsburger Innenstadt am späten Freitagabend ein 49 Jahre alter Mann angegriffen und getötet worden. Der Mann war laut Polizeiangaben mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar Richtung Königsplatz unterwegs gewesen. Dort trafen sie auf ihrem Rückweg vom Christkindlesmarkt wahrscheinlich zufällig auf eine Gruppe sieben junger Männer, mit der sie aus unbekannter Ursache in Streit gerieten. Einer der Männer schlug dem Opfer daraufhin gegen den Kopf, so dass der Mann stürzte und am Boden liegen blieb.

Mitten in Augsburg brennen am Königsplatz Kerzen und sind Blumen niedergelegt: Ein Mann wurde am Freitagabend in einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe so schwer verletzt, dass er starb. (Quelle: Stefan Puchner/dpa)

Auch der 50-Jährige Begleiter wurde von mindestens einem der Männer Männern geschlagen und massiv im Gesicht verletzt, die Frauen wurden nicht angegriffen. Anschließend flohen die Täter. Polizisten und Notärzte versuchten den schwer verletzten 49-Jährigen vor Ort zu reanimieren, jedoch erfolglos. Das Opfer starb noch im Rettungswagen. Er war Mitglied der Berufsfeuerwehr Augsburg. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, der Tatort am Königsplatz wurde abgesperrt.

In der Stadt herrscht Trauer und Entsetzen

Weitere Hinweise, um die bislang flüchtigen Tatverdächtigen zu finden, könnten sich aus der Aussage der Frau des Opfers ergeben. "Die Frau konnte wegen ihres psychischen Zustandes bisher noch nicht vernommen werden", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. "Zur Täterbeschreibung und zu den Zeugenaussagen nennen wir aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Details." Die Stadt bat ausdrücklich darum, auf "Spekulationen, Unterstellungen und Vorverurteilungen" zu verzichten.



Trauer am Königsplatz Augsburg: Kameraden des Berufsfeuerwehrmannes gedenken des Getöteten. (Quelle: Stefan Puchner/dpa)



Nach der tödlichen Attacke herrschte in der Stadt Trauer und Entsetzen. Am Tatort, dem zentralen Königsplatz, legten Menschen bereits am Samstagabend Blumen nieder, Kerzen und Grablichter brannten. Am Sonntagmorgen gedachten etwa 100 bis 150 Feuerwehrleute am Tatort ihres getöteten Kollegen. Kerzen wurden entzündet und Blumen niedergelegt. "Sie wollten an der Stelle von ihm Abschied nehmen, wo er getötet wurde", sagte ein Sprecher. "Ich kannte ihn sehr gut." Die Feuerwehr sei eine "total starke Gemeinschaft" mit einem sehr großen Zusammenhalt. Umso mehr seien jetzt alle betroffen.





Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl zeigte sich bestürzt über die Tat. Die Stadt sei Schauplatz einer folgenschweren Gewalttat geworden, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. "Unser aller Mitgefühl gehört den Hinterbliebenen des Verstorbenen, seinen Freunden und Kollegen bei der Stadt Augsburg, insbesondere den Kameradinnen und Kameraden bei der Berufsfeuerwehr."