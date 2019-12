Verdächtiger Gegenstand entdeckt

Polizei räumt Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz

21.12.2019, 20:58 Uhr | dru , t-online.de

Polizist mit automatischer Waffe, Im Hintergrund die Gedächtniskirche: Am Abend ist der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt worden. (Quelle: Annegret Hilse/Reuters)

In Berlin ist am Abend der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz geräumt worden. Auch die nahe Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde evakuiert. Auslöser war der Fund eines verdächtigen Gegenstands.

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands ist am Abend der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz geräumt worden. Das teilte die Polizei gegen 20.20 Uhr auf Twitter mit.

Den Angaben zufolge wurde auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in unmittelbarer Nähe des Marktes vorzeitig beendet. Am Bahnhof Zoologischer Garten unweit des Breitscheidplatzes hielten am Abend keine S-Bahnen. Alle Zugänge zu dem Platz wurden abgeriegelt.

Kurz vor 20.45 Uhr teilte die Polizei dann mit, dass alle Besucher den Weihnachtsmarkt "ruhig und besonnen" verlassen hätten. Anschließend sei damit begonnen worden, den Markt und die Kirche abzusuchen.

Berichten der Zeitungen "Bild" und "B.Z." sowie der "Berliner Morgenpost" zufolge wurden zwei Personen festgenommen, bei denen es sich um Gefährder handeln soll. Eine Person soll demnach aus NRW stammen, die andere aus den USA, wo sie wegen Sprengstoffdelikten per Haftbefehl gesucht werde. Die Polizei wollte die Angaben zunächst nicht bestätigen.

Vor fast genau drei Jahren, am 19. Dezember 2016, war der Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gerast. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet.

Mehr in Kürze

