Mordkommission im Einsatz

Mann erschießt getrennt lebende Frau auf offener Straße

06.01.2020, 11:01 Uhr | dpa

Mitarbeiter der Spurensicherung im Einsatz: Ein Mann soll in Ostwestfalen seine getrennt lebende Frau erschossen haben. (Quelle: Festim Beqiri/TV7News/dpa)

An einem Busbahnhof zückt er eine Waffe und drückt ab: Ein 58-Jähriger aus der Region Westfalen-Lippe hat auf offener Straße seine von ihm getrennt lebende Frau erschossen. Zeugen überwältigten ihn im Anschluss.

Ein Mann soll in Ostwestfalen seine von ihm getrennt lebende Frau auf offener Straße erschossen haben. Die Polizei nahm den 58-jährigen Deutschen am Sonntag vorläufig fest, wie das Polizeipräsidium Bielefeld mitteilte. Eine 14-köpfige Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Obduktion des Leichnams sei für Montag geplant.

Zeugen sagten den Angaben zufolge aus, der 58-Jährige habe am Sonntagnachmittag am Busbahnhof Preußisch Oldendorf in der Region Ostwestfalen-Lippe eine Schusswaffe auf die 54-Jährige gerichtet und abgedrückt. Mindestens einen Schuss hätten die Zeugen gehört. Passanten überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.



Worum es sich dabei konkret handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Ob der Mann die Waffe besitzen durfte, war ebenfalls unklar. Weiterhin unklar war, wann der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden sollte.