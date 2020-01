Ermittlungen in Emsdorf

13-Jährige machen Spritztour und beschädigen Autos

10.01.2020, 15:43 Uhr | dpa

Streifenwagen der hessischen Polizei: In Emsdorf haben zwei 13-Jährige großen Schaden angerichtet. (Symbolbild) (Quelle: imagebroker/imago images)

In Hessen haben zwei Jugendliche einen Autounfall verursacht und dann Fahrerflucht begangen. Der Schaden beläuft sich auf Tausende Euro.

Eine heimliche Spritztour zweier 13-Jähriger in Mittelhessen hat mit einem Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro geendet. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer des Wagens in einer Straße zu weit nach rechts und streifte ein geparktes Auto. Als er seinen Wagen zurücksetzte, stieß er nach Angaben der Polizei gegen ein weiteres Fahrzeug. Er und sein gleichaltriger Mitfahrer blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Sie flüchteten vom Unfallort.

Der Unfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Donnerstag in Emsdorf (Marburg-Biedenkopf). Das Auto ist laut Polizei auf die Großmutter eines der beiden Jungen zugelassen. Die beiden 13-Jährigen haben sich nach bisherigen Ermittlungen der Polizei beim Fahren abgewechselt. Mit der Hilfe von Zeugenaussagen konnten die Beamten die beiden ausfindig machen. Nach Angaben der Polizei ist unbekannt, ob und wo sie bereits zuvor mit dem Auto unterwegs gewesen waren.