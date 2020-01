Tunnelbauer vom Drogenboss

Mexiko liefert Komplizen von "El Chapo" aus

20.01.2020, 06:35 Uhr

Joaquín "El Chapo" Guzmán: Joaquín "El Chapo" Guzmán: Der Drogenboss muss lebenslang ins Gefängnis. (Quelle: U.S. law enforcement via AP/AP/dpa)

Er galt als Finanzchef des Kartells und war verantwortlich für den Bau der Drogentunnel: Ein ranghoher Mitarbeiter von Drogenboss "El Chapo" ist in die USA ausgeliefert worden.

Mexiko hat einen früheren hochrangigen Mitarbeiter des Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán an die USA ausgeliefert. Die mexikanische Staatsanwaltschaft gab den Namen des überstellten Häftlings am Sonntag nur mit José "S" an. Regierungskreise bestätigten jedoch, dass es sich um José Sánchez Villalobos handelt, den ehemaligen Finanzchef des Sinaloa-Kartells.

Der seit dem Jahr 2012 inhaftierte Sánchez Villalobos wird auch als "Herr der Tunnel" bezeichnet. Er war auch für den Bau von Tunneln von mexikanischen Grenzstädten in die USA verantwortlich, durch die Rauschgift geschmuggelt wurde. "El Chapo" hatten die mexikanischen Behörden 2017 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Dort wurde der einstige Chef des Sinaloa-Kartells im vergangenen Juli zu lebenslanger Haft verurteilt.