Spektakuläre Wende

Doch Dreifachmord in Starnberg? Zwei Festnahmen

24.01.2020, 12:06 Uhr | AFP

Starnberg: Polizei-Absperrband ist vor einem Wohnhaus in Starnberg angebracht, in dem drei Menschen getötet worden sind. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)

Vor zwei Wochen fand die Polizei eine tote Familie in Starnberg – und dachte zunächst, der Sohn hätte erst seine Eltern und dann sich selbst getötet. Doch plötzlich sieht der Fall anders aus.

In einem Ermittlungsfall mit drei Toten in Starnberg hat es eine spektakuläre Wende gegeben. Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt hätte. Nun aber stuft sie den Fall nun als Mordtat ein und nahm zwei Tatverdächtige fest, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag in Ingolstadt mitteilte. Bei den beiden Verdächtigen sei eine große Anzahl an Waffen sichergestellt worden, ihnen werde Mord und Beihilfe zum Mord vorgeworfen.

Vor knapp zwei Wochen waren die Leichen eines 21-jährigen Mannes und seiner 60 und 64 Jahre alten Eltern gefunden worden. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Sohn zunächst die Eltern und dann sich selbst getötet hatte. Vor Ort waren zwei Waffen gefunden worden. Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft der Waffen führten zu den nun Festgenommenen.