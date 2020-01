Nach Ehestreit in Bayern

Polizist mit heißem Nudelwasser angegriffen

30.01.2020, 10:41 Uhr | dpa

Spaghetti in einem Kochtopf: Der Angreifer muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (Symbolbild) (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Ein Streit zwischen Eheleuten in Augsburg ist eskaliert – als die Polizei eintrifft attackiert der Mann die Beamten mit einer Tasse heißen Wassers. Er konnte nur mit Mühe festgenommen werden.

Nach einem Ehestreit hat ein 57 Jahre alter Mann in Augsburg einen von seiner Frau zur Hilfe gerufenen Polizisten attackiert und mit kochendem Wasser übergossen. Der 25 Jahre alte Beamte erlitt dabei Verbrühungen im Gesicht, am Hals und am Oberkörper, wie die Augsburger Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der nach erheblichem Widerstand am Ende gefesselt festgenommene Mann kam wegen des Verdachts eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung in Haft.

Gezielt auf Beamten geschüttet

Die Ehefrau hatte die Polizei den Ermittlern zufolge gerufen, weil sie von ihrem Mann geschlagen worden war. Als der 57-Jährige der Wohnung verwiesen werden sollte, sei er weiter aggressiv aufgetreten und habe sich der Aufforderung verweigert.

Im weiteren Verlauf habe er aus einem Topf mit kochendem Nudelwasser eine Tasse Wasser entnommen. Zunächst habe er etwas Wasser in Richtung des 25-Jährigen Polizisten geschüttet, am Ende dann die noch fast volle Tasse gezielt über dem Beamten ausgeleert.