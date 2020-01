Vorfall in Florida

SUV rast auf Trump-Anwesen zu – Polizisten eröffnen Feuer

31.01.2020, 20:43 Uhr | AFP

Dramatische Szenen am Luxusanwesen Mar-a-Lago des US-Präsidenten: Ein Geländewagen durchbrach mehrere Kontrollpunkte, Polizisten schossen auf das Auto. Nach einer Verfolgungsjagd wurden zwei Personen festgenommen.

In der Nähe des Golfresorts von US-Präsident Donald Trump in Florida hat die Polizei auf ein flüchtendes Auto geschossen. Ein schwarzer SUV habe am Freitag bei einer Verfolgungsjagd zwei Kontrollpunkte durchbrochen und sei in Richtung des Haupteingangs des Clubs Mar-a-Lago gefahren, teilte die Polizei mit. Die Polizisten hätten schließlich das Feuer eröffnet.

Nach einer weiteren Verfolgungsjagd, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, sei der Wagen schließlich lokalisiert worden, teilte die Polizei mit. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden. Im Einsatz waren auch Beamte der Bundespolizei FBI, wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei kündigte eine Pressekonferenz an.

Trump wollte am Freitag nach Mar-a-Lago fliegen, wo er viele Wochenenden verbringt. Der Golfclub liegt in Palm Beach rund 115 Kilometer nördlich von Miami.