Toter Feuerwehrmann in Lienen

Mordkommission ermittelt nach tödlicher Hausexplosion

10.02.2020, 23:34 Uhr | AFP

Gasexplosion in Mehrfamilienhaus: Ein Feuerwehrmann wurde aus den Trümmern geborgen. (Quelle: David Poggemann/Nord-West-Media TV/dpa)

Nach dem Tod eines jungen Feuerwehrmanns bei einer Gasexplosion in Lienen hat die Polizei in Münster die Ermittlungen übernommen. Womöglich sei die Explosion vorsätzlich herbeigeführt worden.

Die Explosion im nordrhein-westfälischen Lienen, bei der am Samstag ein 19-jähriger Feuerwehrmann getötet wurde, ist womöglich vorsätzlich herbeigeführt worden. Darauf deuten erste Ergebnisse intensiver Ermittlungen vom Wochenende hin, wie der Münsteraner Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag mitteilte. Die Ermittlungen stünden aber noch am Anfang.

Bei der Explosion in einem Wohnhaus waren der 19-Jährige ums Leben gekommen und vier weitere Feuerwehrleute verletzt worden. Im Keller des Hauses fanden die Ermittler eine Gasflasche, aus der vermutlich Gas ausgetreten war.

"Das Wohngebäude ist einsturzgefährdet und kann aktuell nicht betreten werden", erklärte der Leiter der Mordkommission, Frank Schneemann. Dies erschwere die Tatortaufnahme und die Spurensuche. Weiteren Aufschluss über die Hintergründe erhofften sich die Ermittler von Zeugenvernehmungen und ersten Hinweisen, denen die Polizei am Montag nachging.