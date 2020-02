Gefährliche Sendungen

Paketbomben in den Niederlanden explodiert

12.02.2020, 09:58 Uhr | t-online.de, LMS, dpa

Polizeifahrzeug in den Niederlanden: In zwei Post-Sortierzentren in den Niederlanden sind Brief-Bomben explodiert. (Quelle: imago images)

In zwei Postzentren in den Niederlanden sind wohl Briefbomben explodiert. Bereits seit Dezember 2019 wurden explosive Sendungen an Unternehmen in den Niederlanden verschickt – sie waren jedoch nie detoniert.

In zwei Post-Sortierzentren in den Niederlanden sind Brief-Bomben explodiert. Eine Briefbombe war im Amsterdamer Post-Sortierzentrum explodiert, eine weitere separat in Kerkrade im Süden des Landes. Das haben niederländische und britische Medien berichtet.

Der britischen Nachrichtenseite "Daily Express" zufolge hatte die Amsterdamer Polizei bestätigt, dass sich am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr eine Explosion in einer Poststelle eines Geschäftsgebäudes auf der Bolstoen ereignet habe, die vermutlich durch einen Bombenbrief verursacht wurde. Es sei jedoch niemand verletzt worden.

Die Kollegen in Limburg hätten zudem bestätigt, dass separat ein weiteres Briefpaket gegen 8.30 Uhr bei einer Post-Sortierfirma in der Wiebachstraat in Kerkrade explodierte. Auch hier sei kein Mensch verletzt worden. Das Unternehmen sei evakuiert worden und ein Spezialistenteam sei vor Ort, um Untersuchungen durchzuführen. Weiter sei unklar, ob es einen Zusammenhang mit der Explosion des Briefpakets in Amsterdam gebe.

Ende Dezember und Anfang Januar wurden bereits mehrere Postbomben an Unternehmen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht und Maastricht verschickt. Allen Bomben folgte ein Drohbrief. Ob die Explosionen damit zusammenhängen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Bisher gab es nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf Täter und Motiv.