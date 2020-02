Verbrechen in den USA

Todesursache von entführter Erstklässlerin bekannt

19.02.2020, 13:35 Uhr | t-online.de, joh

Cayce in South Carolina: In ihrem Heimatort trauern Nachbarn um das getötete Mädchen Faye. (Quelle: Tracy Glantz/dpa)

Ein furchtbares Verbrechen hat sich offenbar in South Carolina abgespielt: Die sechsjährige Faye Swetlik verschwindet und wird drei Tage später tot gefunden. Nun haben sich die Ermittler zur Todesursache geäußert.

In Cayce, einer Stadt im US-Bundesstaat South Carolina, ist die Leiche eines sechsjährigen Mädchens gefunden worden. Drei Tage zuvor war sie beim Spielen aus ihrem Vorgarten verschwunden. Eine Obduktion klärte nun die genaue Todesursache: Das Kind war erstickt.

Faye Marie Swetlik ist ersten Erkenntnissen zufolge von einem Nachbarn getötet worden. Das berichtet CNN. Der Verdächtige wurde, kurz nachdem man das Mädchen in einem Waldstück fand, selbst tot in seinem Haus gefunden. Der 30-Jährige hatte Suizid begangen.

Beweise führen zum Haus des Nachbarn

Sein Haus befand sich etwa 150 Meter von dem des Kindes und seiner Familie entfernt. "Die Beweise führen uns zu der Annahme, dass der Verstorbene die sechsjährige Faye Marie Swetlik entführt und getötet hat", sagte Byron Snellgrove, Direktor für öffentliche Sicherheit bei Cayce.

Die Erstklässlerin starb offenbar schon kurze Zeit nach ihrer Entführung. Das hatte die Autopsie ergeben. Die Sechsjährige war am 10. Februar mit dem Schulbus nach Hause gefahren und hatte danach im Vorgarten ihres Hauses gespielt, wie Zeugen der Polizei bestätigten. Danach verlor sich ihre Spur.

Während der Suche nach dem Kind klopften die Ermittler nicht nur an Türen, sondern durchkämmten auch die Mülltonnen in der Nachbarschaft. Dabei fanden sie einen gepunkteten Stiefel und eine Suppenkelle, mit frischem Schmutz daran. Diese Hinweise führten die Beamten in ein nahegelegenes Waldstück, wo sie auf das Mädchen stießen. Die DNA des Nachbarn wurde auf dem Stiefel und der Kelle gefunden.