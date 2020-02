Erschwindelte sich Kost und Logis

71-Jähriger gibt sich als hoher Abgesandter des Vatikan aus

27.02.2020, 15:08 Uhr | AFP

Ein Priester steht vor einer Kirche: Der Fall in Hessen erinnert an eine Pater Brown Geschichte. (Quelle: Christian Hartmann/Reuters)

Eine Unterkunft und etwas zu Essen hat sich ein älterer Mann in Hessen erschlichen. Er gab sich als ein Gesandter der Papstes aus. Doch seine Gastgeber wurden misstrauisch – und riefen die Polizei.

Ein Betrüger hat sich im hessischen Eschwege als Abgesandter des Papsts ausgegeben, um sich Kost und Logis zu erschwindeln. Der 71-Jährige fiel in der Vergangenheit bereits mehrfach auf, weil er an verschiedenen Orten mit derselben Geschichte in Erscheinung trat, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Eine Mitarbeiterin des Pfarramts in Eschwege wandte sich am Dienstagabend an die Beamten und erklärte, der vermeintliche Gesandte sei nach dem gemeinsamen Besuch kirchlicher Einrichtungen als Gast in einer Pension untergebracht worden. Die Mitarbeiterin war sich am Abend aber nicht mehr sicher, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um einen ranghohen Vertreter des Vatikans handelt.

Bei der Überprüfung des Manns stellte die Polizei fest, dass er keinerlei Bezüge zur Kirche hat und bereits mehrfach mit der Masche auffiel. Gegen den 71-Jährigen wird nun unter anderem wegen Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen ermittelt.